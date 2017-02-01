Генсек ООН призвал Президента США отказаться от закрытия границ для мусульман

1 Февраля 2017 12:08

Антониу Гутерриш выразил надежду на быструю отмену запрета. Также он отметил, что в такой ситуации неупорядоченные меры борьбы с терроризмом крайне неэффективны. Более того, они вызовут беспокойство и гнев. Напомним, в пятницу Дональд Трамп подписал указ, который запрещает гражданам семи стран пересекать границу. Также США приостанавливают на 120 дней прием беженцев.