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Генсек ООН призвал Президента США отказаться от закрытия границ для мусульман
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1 Февраля 2017 12:08

Генсек ООН призвал Президента США отказаться от закрытия границ для мусульман

Антониу Гутерриш выразил надежду на быструю отмену запрета. Также он отметил, что в такой ситуации неупорядоченные меры борьбы с терроризмом крайне неэффективны. Более того, они вызовут беспокойство и гнев. Напомним, в пятницу Дональд Трамп подписал указ, который запрещает гражданам семи стран пересекать границу. Также США приостанавливают на 120 дней прием беженцев.

  

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