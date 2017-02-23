Генсек ООН предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом

23 Февраля 2017 08:11

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на неформальном заседании Генассамблеи. Подразделение будет оказывать поддержку странам, повысит эффективность операция против экстремистов, не изменяя существующие мандаты в сфере борьбы с терроризмом.