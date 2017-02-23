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Генсек ООН предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом
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23 Февраля 2017 08:11

Генсек ООН предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на неформальном заседании Генассамблеи. Подразделение будет оказывать поддержку странам, повысит эффективность операция против экстремистов, не изменяя существующие мандаты в сфере борьбы с терроризмом.

  

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