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Генсек НАТО прокомментировал рост инвестиций в оборону на заседании в Брюсселе
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31 Марта 2017 15:08

Генсек НАТО прокомментировал рост инвестиций в оборону на заседании в Брюсселе

Рост инвестиций в оборону со стороны европейских стран должен быть продиктован не требованиями США, а интересами самой Европы. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе. На встрече планируется обсудить, в том числе, повестку грядущего саммита НАТО в мае. По словам Столтенберга, главными темами станут справедливое распределение бремени между союзниками, а также "проецирование стабильности" на партнерские страны и борьба с терроризмом. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который сегодня также принимает участие в заседании, первой в списке задач НАТО должна стоять победа над террористической организацией "Исламское государство".  

  

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