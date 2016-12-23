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Генпрокурор Германии подтвердил, что берлинский террорист ликвидирован
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23 Декабря 2016 19:04

Генпрокурор Германии подтвердил, что берлинский террорист ликвидирован

Генпрокурор Германии подтвердил, что  берлинский террорист  ликвидирован в Милане.

Произошло это в ночь на пятницу около трех утра по местному времени, когда полицейские остановили мужчину  для проверки документов. В ответ  Анис Амри  вытащил пистолет и открыл огонь с  криками "Аллах Акбар".

Марко Миннити, министр внутренних дел Италии:

"Без сомнения, убитый в перестрелке - это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри. В момент задержания в плечо был ранен один из стражей порядка, а предполагаемый террорист - убит. По словам медиков, здоровью сотрудника охраны правопорядка на текущий момент ничего не угрожает. Хочу подчеркнуть, что в Италии на высоком уровне применяются меры, которые позволяют идентифицировать и нейтрализовать человека, находящегося в бегах при его въезде в страну".

По данным итальянских СМИ,  Анис Амри прибыл в Италию  из Франции. На поезде он добрался до Турина, а потом и до Милана. В 2011-м году он получил в Италии  тюремный срок за вандализм и кражу. В тюрьме вел себя агрессивно, а после выхода  переехал в Германию, где подал документы на получение убежища. Напомним, 19  декабря во время теракта на рождественской ярмарке  погибли 12  человек, 48 - пострадали. По данным РИА “Новости”, спецслужбы Марокко сообщали своим германским коллегам о возможной опасности со стороны мигранта Аниса Амри до теракта в Берлине.

 

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