Генеральный секретарь ООН поддержал принятое решение о мирном урегулировании в Сирии

5 Мая 2017 12:03

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал принятое в Астане решение о мирном урегулировании в Сирии и особенно создание в стране зон деэскалации. Благодаря этому многие жители получат шанс вернуться к мирной жизни.

Меморандум о создании зон деэскалации, напомним, был подписан накануне странами, которые выступают гарантами перемирия: Россией, Турцией и Ираном.

Документом предусмотрено создание четырех зон безопасности на территории Арабской Республики: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, на юге Сирии и в Восточной Гуте. Там правительственным и оппозиционным войскам запрещено применять оружие. В этих зонах будет обеспечен проход гуманитарных конвоев.