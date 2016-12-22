В завершении Года культуры специально к 120-летию классика белорусской литературы, народного писателя Беларуси Кондрата Крапивы 26-27 декабря Первый национальный канал Белорусского радио представит вниманию слушателей премьеру постановочного проекта - спектакль "Письма, возвращенные из небытия...".

RSS В мире

22 Декабря 2016 09:00

Генеральная ассамблея ООН будет преследовать за преступления, совершенные в Сирии

Организация приняла резолюцию о создании соответствующего механизма расследования. Круг вопросов, которыми будет заниматься новая структура, будет определен генсеком ООН в ближайшие 20 дней. Согласно принятому документу, после проведения расследований в отношении виновных лиц они будут подвергнуты судебным преследованиям. Резолюцию одобрили 105 государств, против проголосовали 15, 52 воздержались.