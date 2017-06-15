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Генассамблея ООН учредила управление по борьбе с терроризмом
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16 Июня 2017 07:03

Генассамблея ООН учредила управление по борьбе с терроризмом

Создать новое подразделение в структуре Организации предложил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш еще в феврале. В управление переведут офис по борьбе с терроризмом и аналогичную целевую группу. Глава нового департамента получит статус заместителя Генерального секретаря ООН - его назначит сам глава Организации.

  

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