Генассамблея ООН учредила управление по борьбе с терроризмом

16 Июня 2017 07:03

Создать новое подразделение в структуре Организации предложил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш еще в феврале. В управление переведут офис по борьбе с терроризмом и аналогичную целевую группу. Глава нового департамента получит статус заместителя Генерального секретаря ООН - его назначит сам глава Организации.