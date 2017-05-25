25 Мая 2017 15:07

ФСБ России сообщает о задержании в Москве четырех членов "Исламского государства", которые готовили теракты на объектах транспортной структуры российской столицы. Руководство группой террористов, по данным спецслужб, осуществляли с территории Сирии. После совершения диверсионно-террористического акта боевики планировали выехать туда, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне "Исламского государства". В их квартире в Москве обнаружили лабораторию по производству взрывных устройств и оружие. Найдена и экстремистская литература.