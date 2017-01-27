В мире
29 Января 2017 15:02
Французы требуют от супруги Фийона вернуть в казну полмиллиона евро
Вернуть в казну полмиллиона евро. Французы требуют от супруги Франсуа Фийона возвратить государству деньги, которые она на протяжении восьми лет получала в качестве зарплаты на посту помощника своего супруга. Петиция с таким требованием собрала 150 тысяч подписей. Жители Пятой республики считают, что Пенелопа Фийон не исполняла своих обязанностей и была трудоустроена фиктивно. Скандал, который вспыхнул после проведенного местными журналистами расследования, может серьезно повлиять на рейтинг Франсуа Фийона. Напомним, экс-премьер-министр считается основным кандидатом от консерваторов в президенты Франции на весенних выборах.
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