Французы требуют от супруги Фийона вернуть в казну полмиллиона евро

29 Января 2017 15:02

Вернуть в казну полмиллиона евро. Французы требуют от супруги Франсуа Фийона возвратить государству деньги, которые она на протяжении восьми лет получала в качестве зарплаты на посту помощника своего супруга. Петиция с таким требованием собрала 150 тысяч подписей. Жители Пятой республики считают, что Пенелопа Фийон не исполняла своих обязанностей и была трудоустроена фиктивно. Скандал, который вспыхнул после проведенного местными журналистами расследования, может серьезно повлиять на рейтинг Франсуа Фийона. Напомним, экс-премьер-министр считается основным кандидатом от консерваторов в президенты Франции на весенних выборах.