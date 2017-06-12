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Французский альпинист без страховки забрался на небоскреб в Барселоне
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13 Июня 2017 12:10

Французский альпинист без страховки забрался на небоскреб в Барселоне

Человек-паук забрался на один из самых высоких небоскребов Барселоны. Французский альпинист Ален Робер без страховки забрался на здание высотой 140 метров. Среди снаряжения - только специальная обувь, тальк и камера GoPro. Мужчина говорит, что покорение высоток – его страсть. В победном списке – уже более сотни небоскребов.

  

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