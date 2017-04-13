Французские следователи требуют лишить Марин Ле Пен парламентского иммунитета

14 Апреля 2017 12:04

Лидер "Национального фронта", которая сейчас борется за высший государственный пост, - ранее отказалась дать показания по делу о растрате денег Европарламента. Есть версия, что Марин Ле Пен незаконно выплатила их членам своей партии. Также политик является фигурантом по делу о фиктивном найме двух помощников.