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Французские следователи требуют лишить Марин Ле Пен парламентского иммунитета
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14 Апреля 2017 12:04

Французские следователи требуют лишить Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Лидер "Национального фронта", которая сейчас борется за высший государственный пост, - ранее отказалась дать показания по делу о растрате денег Европарламента. Есть версия, что Марин Ле Пен незаконно выплатила их членам своей партии. Также политик является фигурантом по делу о фиктивном найме двух помощников.

  

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