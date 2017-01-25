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Французская прокуратура начала расследование в отношении Франсуа Фийона
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26 Января 2017 07:14

Французская прокуратура начала расследование в отношении Франсуа Фийона

Бывшего премьера, а ныне кандидата на пост президента подозревают в возможной растрате госбюджета. По данным местной прессы, супруга Фийона Пенелопа якобы получила около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте с 1998 по 2002 годы.

  

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