Французская прокуратура начала расследование в отношении Франсуа Фийона

26 Января 2017 07:14

Бывшего премьера, а ныне кандидата на пост президента подозревают в возможной растрате госбюджета. По данным местной прессы, супруга Фийона Пенелопа якобы получила около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте с 1998 по 2002 годы.