Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже

27 Апреля 2017 19:10

Сегодня в городе прошла акция против обоих кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов. Ее участники, в основном школьники и студенты, скандировали: "Ни Марин, ни Макрон, ни отечества, ни хозяина", громили витрины. Напомним, в воскресенье во Франции прошел первый тур выборов главы государства. До финишной прямой добрались центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин Ле Пен. Второй тур -7-го мая.