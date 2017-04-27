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Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже
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27 Апреля 2017 19:10

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже

Сегодня в городе прошла акция против обоих кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов. Ее участники, в основном школьники и студенты, скандировали: "Ни Марин, ни Макрон, ни отечества, ни хозяина", громили витрины. Напомним, в воскресенье во Франции прошел первый тур выборов главы государства. До финишной прямой добрались центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин Ле Пен. Второй тур -7-го мая.

  

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