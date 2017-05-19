Француженки жалуются на домогательства торговцев и мигрантов

19 Мая 2017 08:02

Жительницы парижского квартала, расположенного вблизи знаменитой на весь мир базилики Сакре-Кёр, уже в течение длительного времени сталкиваются с проявлениями физической и вербальной агрессии со стороны нелегалов. Многие женщины боятся выходить на улицу и отпускать детей одних в школу. Некоторым пришлось пересмотреть привычные маршруты передвижения, другие даже сменили гардероб. Выходить вечером на улицы стало небезопасно. Местные депутаты уже пообещали рассмотреть данный вопрос.