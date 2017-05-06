Франция запретила показывать исхудавших моделей

6 Мая 2017 12:05

Мера продиктована заботой о здоровье как самих моделей, так и остальных граждан. Об этом заявила министр здравоохранения Пятой республики. За несоблюдение закона работодателям грозит штраф до 75 тысяч евро или заключение на срок до 6 месяцев. Подобные нормы уже приняты в Италии, Испании и Израиле. По данным медиков, свыше 30-ти тысяч французов страдают анорексией, и около 90 процентов из них - молодые женщины.