В мире
6 Мая 2017 12:05
Франция запретила показывать исхудавших моделей
Мера продиктована заботой о здоровье как самих моделей, так и остальных граждан. Об этом заявила министр здравоохранения Пятой республики. За несоблюдение закона работодателям грозит штраф до 75 тысяч евро или заключение на срок до 6 месяцев. Подобные нормы уже приняты в Италии, Испании и Израиле. По данным медиков, свыше 30-ти тысяч французов страдают анорексией, и около 90 процентов из них - молодые женщины.
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