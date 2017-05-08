Франция выбрала Президента

8 Мая 2017 09:00

Эммануэль Макрон - 11 глава Пятой республики. МВД Франции завершило подсчет голосов на президентских выборах второго тура, которые состоялись накануне. Согласно опубликованным результатам обработки 100 процентов бюллетеней, лидер движения "Вперед!" получил 66,06 процента голосов, а его соперница Марин Ле Пен – 33,94 процента.

Подробности - у Анатолия Липецкого. Хоть и начиналось все скандально и непредсказуемо, к финалу эти выборы уже были лишены сюрпризов и интриги. Гонку в статусе победителя завершает Эммануэль Макрон. А то, что так будет, показали разгромные дебаты, прошедшие в минувшую среду. Оставалось лишь дождаться результата в числах. Уже предварительные данные дали лидеру центристской партии "Вперед!" возможность заявить о беспрецедентности своей победы.

Макрон закончил престижный парижский Институт политических исследований, затем кузницу кадров французской политической элиты — Национальную школу администрации. Стал магистром философии, занялся бизнесом, в 2012 стал заместителем генерального секретаря при президенте Олланде. Позже - в 36 лет - министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции. Создал движение и за год перетянул на свою сторону общественное мнение.

Разумеется, не всех, но так или иначе главе "Нацфронта" Марин Ле Пен пришлось признать поражение. Основатель и бывший лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен заявил, что его дочь проиграла из-за категоричной позиции по евро и отношениям с Евросоюзом. Впрочем, как раз отсутствие категоричных позиций - говорят обозреватели ведущих французских газет - может сыграть с Макроном злую шутку.

Обозреватели "Паризьен" пришли к выводу, что электорат Макрона - городские молодые люди с доходом выше среднего. Но это не стопроцентно его люди, просто надо было делать выбор, они хотели его сделать. 11-ый президент Франции, говорит опытный журналист Альбуи, еще удивит.

Голосовавшие за Макрона говорят о воодушевлении и в то же время тревоге.

Спокойствие - то, чего Франции, действительно, порой не хватает. Вся кампания проходила при повышенных мерах безопасности, включая дни голосования первого и второго туров. Накануне к обеспечению порядка были привлечены более 50 тысяч полицейских и жандармов, а также 7 тысяч военнослужащих. Но без стычек, битых стекол и слезоточивого газа не обошлось. Недовольные имеются. Не все они вышли на улицы, но уже отсчитывают время до следующих выборов.