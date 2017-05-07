Франция выбирает президента

7 Мая 2017 12:01

За пост главы государства борются два кандидата - Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Безопасность граждан сегодня обеспечивают 50 тысяч полицейских. В стране действует режим чрезвычайного положения. Накануне у военной базы на западе страны полиция задержала экстремиста, который признался, что готовил нападение. Социологи уверены, что победу одержит лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон. И это несмотря на украденную из компьютеров его штаба информацию. 9 гигабайт писем, фотографий и приложений попали в открытый доступ. Причем произошло это в день тишины, когда любая форма агитации в стране была запрещена.

Ильзире, пенсионер:

"Я узнал о взломе почты Макрона сегодня утром, когда я проверил свой телефон. Я считаю, что это не имеет никакого политического значения. Это жалко и неправильно, но мы уже привыкли к этому".

Стефан Жакмак, переводчик:

"Никто из нас сейчас не свободен, у нас больше нет приватности сообщений. Я думаю, что это ужасно. То же самое могло произойти с Марин Ле Пен. Это не вопрос о том, кому эта ситуация может пойти на пользу или нет. Этого не должно быть".

Ожидается, что после окончания голосования оба кандидата выступят перед своими сторонниками.