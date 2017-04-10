Франция сегодня официально вступает в предвыборную кампанию

10 Апреля 2017 12:04

С этого дня на агитационных афишах появятся все 11 участников спора за Елисейский дворец. Каждый кандидат имеет равное время в теле- и радиоэфире. За две недели до первого тура лидерами предвыборного опроса в президентской гонке стали экс-министр экономики центрист Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.