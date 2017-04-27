В мире
27 Апреля 2017 15:04
Франция протестует против обоих кандидатов
В Париже прошла акция протеста против обоих кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов. Участники протестов, в основном молодые люди, ограничили доступ в большинство школ и лицеев города. Они выступили с лозунгами: "Ни Марин, ни Макрон, ни отечества, ни хозяина" и "Их выборы – наше будущее". Напомним, в воскресенье во Франции прошел первый тур выборов главы государства. Во второй тур вышли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Следующее голосование - 7 мая.
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