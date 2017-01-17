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Франция принимает новые меры по борьбе с терроризмом
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17 Января 2017 09:09

Франция принимает новые меры по борьбе с терроризмом

Власти ввели запрет для несовершеннолетних на выезд из страны без письменного разрешения родителей. Новые меры призваны помешать уехать в Ирак или Сирию молодым людям, подверженным влиянию радикальных исламистов. Подобные ограничения уже действовали в 2012 году. По информации агентства "Франс-Пресс", спецслужбам известно о более чем полутора тысячах радикально настроенных подростков на территории страны.

 

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