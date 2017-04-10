Франция официально вступила в предвыборную кампанию

10 Апреля 2017 21:03

С сегодняшнего дня на агитационных афишах появятся все 11 участников гонки за высший пост. Каждый кандидат также имеет гарантированное равное время для выступлений в теле - и радиоэфирах. За две недели до первого тура лидерами предвыборного опроса в президентской кампании стали бывший министр экономики страны центрист Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальный фронт" - Марин Ле Пен. За каждого из них избиратели готовы отдать по 24% голосов. Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом в 18% впервые обгоняет экс-премьера страны Франсуа Фийона (у которого 17%) и, согласно прогнозам, занимает третье место в первом туре. Напомним, 4 апреля он неожиданно выиграл предвыборные дебаты. За экс-министра образования Бенуа Амона отдают голоса 9% респондентов. Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Во втором туре 7 мая борьбу продолжат два кандидата, собравшие наибольшее количество голосов.