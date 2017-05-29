30 Мая 2017 21:14

Новый президент Франции Эммануэль Макрон объявил о скорейшем созыве "нормандской четверки".

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Накануне в Версале, напомним, политики обсуждали и процесс реализации минских соглашений. Ранее о намерении возобновить переговоры в "нормандском формате" говорила канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Украины Петр Порошенко.

А сегодня в Берлине на вилле Борзиг заместители министров иностранных дел стран "нормандской четверки" обсуждали текущую ситуацию на востоке Украины и реализацию минских договоренностей. В переговорах участвовал также спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Напомним, в начале мая вице-президент США Майкл Пенс назвал минские соглашения самым лучшим способом достижения мира в Украине, а главы МИД России и ФРГ заявили о приоритете политических разделов "Минска-2".