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Франсуа Фийону официально предъявлено обвинение
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14 Марта 2017 19:05

Франсуа Фийону официально предъявлено обвинение

Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону официально предъявлено обвинение в растрате государственных средств из-за фиктивного трудоустройства его жены и детей. Об этом сообщает агентство "Рейтерс" со ссылкой на прокуратуру. Как сообщалось ранее, экс-премьер Франции должен явиться в суд завтра. Но обвинения в отношении Фийона, а он их отвергает, выдвинули уже сегодня.

  

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