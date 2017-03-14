14 Марта 2017 19:05

Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону официально предъявлено обвинение в растрате государственных средств из-за фиктивного трудоустройства его жены и детей. Об этом сообщает агентство "Рейтерс" со ссылкой на прокуратуру. Как сообщалось ранее, экс-премьер Франции должен явиться в суд завтра. Но обвинения в отношении Фийона, а он их отвергает, выдвинули уже сегодня.