В мире
7 Апреля 2017 09:08
Франсуа Фийона обсыпали мукой во время встречи с избирателями
Инцидент в Страсбурге. Кандидата в президенты Франции обсыпали мукой во время встречи с избирателями. Молодого человека, который это сделал, тут же повалили на пол. Франсуа Фийон после небольшой заминки продолжил встречу. Согласно последним опросам, за экс-премьера на президентских выборах готовы проголосовать 20 % избирателей. 24 % поддерживают Эммануэля Макрона. Около 25-ти - лидера националистов Марин Ле Пен.
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