13 Апреля 2017 12:10

Предвыборная гонка во Франции продолжается. Кандидат от партии "Республиканцы" и экс премьер-министр страны Франсуа Фийон выступил на митинге в Лионе. Он говорил о борьбе с преступностью и исламизмом, а также заявил, что намерен свести иммиграцию до "жесткого минимума".

Без малого 2 тысячи мигрантов были эвакуированы на неделе из лагеря беженцев. Их направляют в центры временного размещения после драки, которая вспыхнула между разными этническими группами и завершилась поджогом деревянных строений. Отметим, первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.