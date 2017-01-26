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27 Января 2017 12:10

Франсуа Фийон представил прокуратуре документы, подтверждающие, что его жена работала его помощником

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон представил прокуратуре документы, которые подтверждают, что его жена работала его помощником, а не просто получала зарплату. Прокуратура в среду начала предварительное расследование в связи с обвинениями в адрес Фийона в растрате госсредств. Один из лидеров президентской гонки и член правоцентристского Союза за народное движение на внутрипартийных выборах обошел Николя Саркози, что и позволило ему стать кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут весной.