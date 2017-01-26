Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Франсуа Фийон представил прокуратуре документы, подтверждающие, что его жена работала его помощником
В мире
RSS
Франсуа Фийон представил прокуратуре документы, подтверждающие, что его жена работала его помощником
Скачать Поделиться

27 Января 2017 12:10

Франсуа Фийон представил прокуратуре документы, подтверждающие, что его жена работала его помощником

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон представил прокуратуре документы, которые подтверждают, что его жена работала его помощником, а не просто получала зарплату. Прокуратура в среду начала предварительное расследование в связи с обвинениями в адрес Фийона в растрате госсредств. Один из лидеров президентской гонки и член правоцентристского Союза за народное движение на внутрипартийных выборах обошел Николя Саркози, что и позволило ему стать кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут весной.  

Другие новости

Серьезное ДТП в Израиле Сур'ёзнае ДТЗ у Ізраілі 27.01.2017 09:06 / В мире Серьезное ДТП в Израиле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =