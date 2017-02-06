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Франсуа Фийон планирует продолжить участие в президентской гонке во Франции
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7 Февраля 2017 07:09

Франсуа Фийон планирует продолжить участие в президентской гонке во Франции

Участие в президентской гонке во Франции планирует продолжить и Франсуа Фийон, несмотря на скандал вокруг его супруги. Политик отметил, что с этого дня начинается новый этап его кампании. Республиканец все же извинился за то, что, когда он был депутатом, нанял на работу в качестве помощников своих жену и детей. "Раньше подобная практика считалась приемлемой, сегодня нет", - отметил Фийон.

  

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