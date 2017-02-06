Франсуа Фийон планирует продолжить участие в президентской гонке во Франции

7 Февраля 2017 07:09

Участие в президентской гонке во Франции планирует продолжить и Франсуа Фийон, несмотря на скандал вокруг его супруги. Политик отметил, что с этого дня начинается новый этап его кампании. Республиканец все же извинился за то, что, когда он был депутатом, нанял на работу в качестве помощников своих жену и детей. "Раньше подобная практика считалась приемлемой, сегодня нет", - отметил Фийон.