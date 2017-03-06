В мире
6 Марта 2017 07:04
Франсуа Фийон не намерен отказываться от предвыборной гонки
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон не намерен отказываться от предвыборной гонки. Политик провел в центре Парижа многотысячный митинг сторонников, где призвал руководство партии не искать ему замену. Сегодня лидеры республиканцев соберутся на экстренное заседание, на котором обсудят судьбу кандидата. Напомним, ранее ряд влиятельных консерваторов призвали Фийона отказаться от участия в выборах из-за скандала с его родственником.
Впрочем, параллельно со сторонниками на улицы вышли и его противники. Активисты выкрикивали антикоррупционные лозунги и призывали Фийона вернуть незаконно полученные деньги.
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