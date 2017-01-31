31 Января 2017 09:05

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его супруга почти пять часов провели на допросе. Следователи заподозрили чету в незаконном присвоении 500 тысяч евро из парламентских фондов. Ранее французская пресса сообщила, что Фийон 10 лет из бюджета выплачивал зарплату своей жене. Она числилась как помощница, но при этом ничего не делала. Супруги обвинения отвергают. Скандал может повлиять на ход избирательной кампании. А ведь прежде Фийон был бесспорным фаворитом.