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Франсуа Фийон единогласно утвержден кандидатом в президенты Франции от республиканцев
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7 Марта 2017 08:06

Франсуа Фийон единогласно утвержден кандидатом в президенты Франции от республиканцев

Другой возможный кандидат - мэр Бордо Ален Жюппе - баллотироваться отказался. Экстренное заседание политического комитета партии созвали из-за коррупционного скандала вокруг Фийона. Он должен предстать перед судом 15 марта. Ранее пресса выяснила, что жена политика 8 лет получала зарплату в парламенте в качестве помощника своего мужа.

  

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