Франсуа Фийон единогласно утвержден кандидатом в президенты Франции от республиканцев

7 Марта 2017 08:06

Другой возможный кандидат - мэр Бордо Ален Жюппе - баллотироваться отказался. Экстренное заседание политического комитета партии созвали из-за коррупционного скандала вокруг Фийона. Он должен предстать перед судом 15 марта. Ранее пресса выяснила, что жена политика 8 лет получала зарплату в парламенте в качестве помощника своего мужа.