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Франсуа Байру отказался от участия в президентских выборах во Франции
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23 Февраля 2017 07:16

Франсуа Байру отказался от участия в президентских выборах во Франции

Лидер "Демократического движения" решил выйти из гонки ради объединения центристов с командой Макрона. При этом политик отметил, что ставки на этих выборах очень высоки, чтобы создавать лишнюю конкуренцию. По данным соцопросов, Байру имел от 6 до 9 процентов голосов избирателей. Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 марта.

  

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