Франсуа Байру отказался от участия в президентских выборах во Франции

23 Февраля 2017 07:16

Лидер "Демократического движения" решил выйти из гонки ради объединения центристов с командой Макрона. При этом политик отметил, что ставки на этих выборах очень высоки, чтобы создавать лишнюю конкуренцию. По данным соцопросов, Байру имел от 6 до 9 процентов голосов избирателей. Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 марта.