Главная>>В мире>>Фото манчестерского террориста уже опубликовано
В мире
RSS
Фото манчестерского террориста уже опубликовано
Скачать Поделиться

24 Мая 2017 15:01

Фото манчестерского террориста уже опубликовано

Три человека задержаны на юге Манчестера в ходе расследования теракта на стадионе "Манчестер-Арена". Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди. Напомним, граждан Беларуси среди пострадавших в манчестерском теракте нет. Тем временем стало известно, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до максимального - критического. Безопасность на улицах городов обеспечивают военные.

Британская полиция опубликовала фотографию вероятного исполнителя теракта в Манчестере - 22-летнего Салмана Абеди. Ранее МВД Соединенного Королевства заявило, что Абеди был известен разведслужбам и действовал не один. Недавно он совершил поездку в Ливию. Правоохранители пытаются установить, мог ли он проходить подготовку в лагере боевиков. Напомним, ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство". По последним данным, погибших 22 человека. Как сообщает управление здравоохранения и соцзащиты графства Большой Манчестер, около 20 человек, госпитализированных после атаки, в критическом состоянии. Всего в больницах 64 человека.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =