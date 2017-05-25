Фото манчестерского террориста уже опубликовано

24 Мая 2017 15:01

Три человека задержаны на юге Манчестера в ходе расследования теракта на стадионе "Манчестер-Арена". Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди. Напомним, граждан Беларуси среди пострадавших в манчестерском теракте нет. Тем временем стало известно, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до максимального - критического. Безопасность на улицах городов обеспечивают военные.

Британская полиция опубликовала фотографию вероятного исполнителя теракта в Манчестере - 22-летнего Салмана Абеди. Ранее МВД Соединенного Королевства заявило, что Абеди был известен разведслужбам и действовал не один. Недавно он совершил поездку в Ливию. Правоохранители пытаются установить, мог ли он проходить подготовку в лагере боевиков. Напомним, ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство". По последним данным, погибших 22 человека. Как сообщает управление здравоохранения и соцзащиты графства Большой Манчестер, около 20 человек, госпитализированных после атаки, в критическом состоянии. Всего в больницах 64 человека.