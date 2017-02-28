Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Финляндия закрывает центры по приему беженцев
В мире
RSS
Финляндия закрывает центры по приему беженцев
Скачать Поделиться

28 Февраля 2017 07:09

Финляндия закрывает центры по приему беженцев

Уже к августу их будет на 11 меньше. По сообщениям местных СМИ, меры связаны с сокращением числа прибывающих в страну переселенцев. Еще одна причина - содержание пустующих центров, которое обходится крайне дорого. Такая политика вызвала недовольство мигрантов, которые вышли с протестами на улицы Хельсинки. За последние несколько лет в Финляндию приехало более 38 тысяч просителей убежища, в основном из Ирака и Афганистана. Свыше половины прошений получают отказ миграционных властей.

  

Другие новости

ДТП с взрывом ДТЗ з выбухам 27.02.2017 15:08 / В мире ДТП с взрывом

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =