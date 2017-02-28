Финляндия закрывает центры по приему беженцев

28 Февраля 2017 07:09

Уже к августу их будет на 11 меньше. По сообщениям местных СМИ, меры связаны с сокращением числа прибывающих в страну переселенцев. Еще одна причина - содержание пустующих центров, которое обходится крайне дорого. Такая политика вызвала недовольство мигрантов, которые вышли с протестами на улицы Хельсинки. За последние несколько лет в Финляндию приехало более 38 тысяч просителей убежища, в основном из Ирака и Афганистана. Свыше половины прошений получают отказ миграционных властей.