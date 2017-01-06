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Фильм "Ла-Ла Ленд" получил семь премий "Золотой глобус"
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9 Января 2017 09:11

Фильм "Ла-Ла Ленд" получил семь премий "Золотой глобус"

Триумф "Ла-Ла Ленд". Музыкальная трагикомедия взяла семь статуэток на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Награды вручены за сценарий, песню и саундтрек. Лучшими исполнителями главных мужской и женской ролей стали Эмма Стоун и Райан Гослинг. А Дэмьен Шазелл победил в номинации "Лучший режиссер". Клэр Фой, исполнившая роль Елизаветы Второй в "Короне", взяла награду как лучшая драматическая актриса. Сам телесериал признан лучшим. "Зверополис" победил как анимационный фильм.  А актриса Мерил Стрип получила "Золотой глобус" за достижения в кинематографе.

 

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