Филиппины приходят в себя после тайфуна

27 Декабря 2016 09:07

По последним данным, жертвами стихии стали 6 человек. Власти эвакуировали из опасных районов на севере страны свыше 380-ти тысяч человек. Без электроэнергии остались 5 провинций. Были разрушены жилые дома. Скорость порывов ветра в эпицентре стихии составляла 215 километров в час.