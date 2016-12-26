В мире
27 Декабря 2016 09:07
Филиппины приходят в себя после тайфуна
По последним данным, жертвами стихии стали 6 человек. Власти эвакуировали из опасных районов на севере страны свыше 380-ти тысяч человек. Без электроэнергии остались 5 провинций. Были разрушены жилые дома. Скорость порывов ветра в эпицентре стихии составляла 215 километров в час.
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