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Филиппины приходят в себя после тайфуна
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27 Декабря 2016 09:07

Филиппины приходят в себя после тайфуна

По последним данным, жертвами стихии стали 6 человек. Власти  эвакуировали из опасных районов на севере страны свыше 380-ти тысяч человек. Без электроэнергии остались 5 провинций. Были разрушены жилые дома. Скорость порывов ветра в эпицентре стихии составляла 215 километров в час. 

 

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