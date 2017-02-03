Филиппинская кухня пополнилась новым блюдом - легобургером

5 Февраля 2017 15:09

Их начали делать в одном из кафе города Пасиг. Легобургер - это квадратная котлета и булочка в форме детали от конструктора. Оригинальная идея пришла в голову владельцу фастфуд-ресторана около полугода назад. Поначалу посетители заведения были в шоке, но со временем у закусочной появилась своя аудитория. Как правило, это фанаты "Лего". Кстати, вместе с легобургерами в ресторане подают и сам конструктор. Конечно же, не для употребления в пищу, а чтобы клиенты могли скоротать время в ожидании основного блюда.