Фейерверки в новогоднюю ночь запретили в тысяче городов Италии

23 Декабря 2016 09:03

Во избежание пожаров в тысяче итальянских городов запретили фейерверки в новогоднюю ночь. Распоряжения касаются в том числе Рима и Турина. Подобное решение власти объясняют тем, что пиротехнические изделия опасны как для окружающей среды, так и для людей и животных. За нарушение предписания предусматривается штраф до 500 евро.