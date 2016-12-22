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Фейерверки в новогоднюю ночь запретили в тысяче городов Италии
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23 Декабря 2016 09:03

Фейерверки в новогоднюю ночь запретили в тысяче городов Италии

Во избежание пожаров в тысяче итальянских городов запретили фейерверки в новогоднюю ночь.  Распоряжения касаются в том числе  Рима и Турина. Подобное решение власти  объясняют тем, что пиротехнические изделия опасны как для окружающей среды, так и для людей и животных. За нарушение предписания предусматривается штраф до 500 евро.

 

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