Ferrari отмечает юбилей

12 Марта 2017 12:10

Юбилей отмечает и итальянский автомобильный концерн Ferrari. Ровно 70 лет назад была создана первая машина авторства Энцо Феррари. Проведенный тогда на улицах Маранелло тест-драйв спортивной Ferrari 125-С положил начало современной истории легендарных гоночных машин. За руль всегда садились только прославленные пилоты. Традиции итальянского автоконцерна Ferrari в "Формуле-1" продолжаются и сегодня. В этом сезоне все болиды команды выйдут на старт со специальным индексом, что посвящен круглой дате.