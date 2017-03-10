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Ferrari отмечает юбилей
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12 Марта 2017 12:10

Ferrari отмечает юбилей

Юбилей отмечает и итальянский автомобильный концерн Ferrari. Ровно 70 лет назад была создана первая машина авторства Энцо Феррари. Проведенный тогда на улицах Маранелло тест-драйв спортивной Ferrari 125-С положил начало современной истории легендарных гоночных машин. За руль всегда садились только прославленные пилоты. Традиции итальянского автоконцерна Ferrari в "Формуле-1" продолжаются и сегодня. В этом сезоне все болиды команды выйдут на старт со специальным индексом, что посвящен круглой дате.

  

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