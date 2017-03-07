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Фанаты футбола предлагают сделать 9 марта днем "Барсы"
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9 Марта 2017 09:14

Фанаты футбола предлагают сделать 9 марта днем "Барсы"

Команда победила в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и взорвала соцсети. По "Фейсбуку" и "Твиттеру" прокатилась волна восхищения игрой и итоговым счетом. Невероятную высоту "Барселона" показала в битве против ПСЖ. Каталонцы в ответном матче нанесли разгромное поражение парижанам 6:1. И это при том что первый поединок "Барса" проиграла 0:4. Многие футболисты, тренеры и спортивные эксперты выразили свое восхищение фееричной победой.
  

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