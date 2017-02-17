Falcon 9 вывел на орбиту корабль Dragon

20 Февраля 2017 09:09

Falcon 9 компании SpaceX успешно вывел на орбиту непилотируемый грузовой корабль Dragon. Первая ступень ракеты-носителя уже автоматически вернулась на Землю и приземлилась недалеко от места старта - на космодроме на мысе Канаверал. Dragon направляется к Международной космической станции и прибудет в среду утром. На борту - около 2 с половиной тонн груза. Прежде всего, материалы для научных экспериментов, в том числе инструмент для измерения озонового слоя Земли и сенсор грозовых фронтов. Кроме того, на борту Dragon находится и опасный груз - устойчивая к антибиотикам смертоносная бактерия для исследования в условиях невесомости.