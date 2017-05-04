Facebook увеличивает штат для борьбы с агрессивными публикациями

4 Мая 2017 08:03

Facebook увеличивает штат, чтобы бороться с агрессивными публикациями и трансляциями сцен насилия. Основатель соцсети Марк Цукерберг назвал цифру в три тысячи вакансий. Кроме найма модераторов, Facebook также упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы на них можно было быстрее реагировать и при необходимости обращаться к правоохранителям. Решение компании последовало после нескольких случаев трансляций убийств и самоубийств в соцсети.