Ежегодный Всемирный экономический форум начался в швейцарском Давосе

17 Января 2017 15:04

Встречу открыл председатель Китая Си Цзиньпин. Он призвал не отказываться от глобализации мировой экономики и адаптироваться к ней. Главная же тема собрания - "Чуткое и ответственное лидерство". В ходе переговоров участники затронут интересующие всех темы, в частности, США во главе с Дональдом Трампом и прошедший референдум по отделению Великобритании от Евросоюза. Продлится форум до конца недели, на главной сцене выступят представители из более 70 стран.