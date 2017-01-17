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Ежегодный Всемирный экономический форум начался в швейцарском Давосе
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17 Января 2017 15:04

Ежегодный Всемирный экономический форум начался в швейцарском Давосе

Встречу открыл председатель Китая Си Цзиньпин. Он призвал не отказываться от глобализации мировой экономики и адаптироваться к ней. Главная же  тема собрания - "Чуткое и ответственное лидерство". В ходе переговоров  участники затронут интересующие всех темы, в частности, США во главе с Дональдом Трампом и прошедший референдум по отделению  Великобритании от Евросоюза.  Продлится форум до конца недели, на главной сцене выступят представители из более  70 стран.

 

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