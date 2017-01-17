Ежегодная сессия Всемирного экономического форума официально открывается в Давосе

17 Января 2017 08:03

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума официально открывается в швейцарском Давосе. Ожидается рекордное число участников - около 3-х тысяч человек из более 70-ти стран. Главная тема форума - "Отзывчивое и ответственное лидерство". Обсуждаться будут перспективы экономического развития, укрепление стабильности и мира. На давосских дебатах не принимают решения, скорее определяют настроения финансовых элит. Открытие не обошлось без происшествий. Из-за дорожного инцидента в горах многие гости форума не могут попасть в отели. Их пришлось поселить в ближайшем Клостерсе. По словам очевидцев, на дороге скопилось около ста микроавтобусов.