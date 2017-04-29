В мире
30 Апреля 2017 15:03
Евросоюз рекордно быстро утвердил стратегию развода с Великобританией
Лидерам ЕС потребовалось всего четыре минуты. В ходе экстренного саммита в Брюсселе политики сошлись во мнении, что Брексит может создать хаос как в самом Соединенном Королевстве, так и в странах, остающихся в единой Европе. Процесс по выходу из Евросоюза должен завершиться через два года. При этом Брюссель сразу объявил, что в первую очередь нужно согласовать вопросы по долгам и обязательствам. Финансовые претензии к Лондону оценили в 60 миллиардов евро.
Другие новости
30.04.2017 15:07 / В мире Король эстрады Филипп Киркоров отмечает 50-летие
30.04.2017 15:06 / В мире В Киеве идут последние приготовления к "Евровидению"
30.04.2017 15:05 / В мире Опасность схода оползней в Кыргызстане сохраняется
30.04.2017 15:04 / В мире Мощные смерчи обрушились сразу на три американских штата
30.04.2017 15:02 / В мире Ассоциация стран Юго-Восточной Азии обеспокоена ситуацией вокруг КНДР
30.04.2017 09:03 / В мире В Кыргызстане сегодня день траура по погибшим в результате оползня
29.04.2017 21:14 / В мире Выработана стратегия переговоров об условиях выхода Британии из ЕС
29.04.2017 21:11 / В мире Санкции против России неэффективны
29.04.2017 15:06 / В мире По меньшей мере 24 человека стали жертвами схода оползня в Кыргызстане
29.04.2017 15:04 / В мире Первый официальный саммит в Брюсселе пройдет без участия Британии
29.04.2017 12:12 / В мире Мощное землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнуло побережье острова Минданао на Филиппинах
29.04.2017 12:09 / В мире Сегодня в Брюсселе пройдет первый официальный саммит ЕС без участия Великобритании
29.04.2017 12:05 / В мире Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино оказался в центре громкого скандала
29.04.2017 09:14 / В мире Мощный взрыв в центре Багдада
29.04.2017 09:11 / В мире Дональд Трамп подвел итоги первых ста дней своего президентства
29.04.2017 09:09 / В мире Третья за месяц попытка КНДР запустить ракету закончилась неудачей
28.04.2017 19:05 / В мире Режим стихийного бедствия введен на юге и востоке Чехии
28.04.2017 19:02 / В мире В Италии арестованы двое предполагаемых террористов, связанных с "Исламским государством"
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)