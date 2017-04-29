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Евросоюз рекордно быстро утвердил стратегию развода с Великобританией
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30 Апреля 2017 15:03

Евросоюз рекордно быстро утвердил стратегию развода с Великобританией

Лидерам ЕС потребовалось всего четыре минуты. В ходе экстренного саммита в Брюсселе политики сошлись во мнении, что Брексит может создать хаос как в самом Соединенном Королевстве, так и в странах, остающихся в единой Европе. Процесс по выходу из Евросоюза должен завершиться через два года. При этом Брюссель сразу объявил, что в первую очередь нужно согласовать вопросы по долгам и обязательствам. Финансовые претензии к Лондону оценили в 60 миллиардов евро.
  

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