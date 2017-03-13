Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан России и Украины

13 Марта 2017 19:02

Совет Евросоюза продлил на 6 месяцев санкции против 150-ти человек и 37-ми организаций из России и Украины, которых обвиняют в дестабилизации ситуации на востоке Украины. Санкции были введены в марте 2014 года. Они предполагают запрет на въезд на территорию Еврозоны и заморозку счетов, открытых в европейских банках. Под запрет попали российские бизнесмены, чиновники, функционеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.