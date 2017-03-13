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Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан России и Украины
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13 Марта 2017 19:02

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан России и Украины

Совет Евросоюза продлил на 6 месяцев санкции против 150-ти человек и 37-ми организаций из России и Украины, которых обвиняют в дестабилизации ситуации на востоке Украины. Санкции были введены в марте 2014 года. Они предполагают запрет на въезд на территорию Еврозоны и заморозку счетов, открытых в европейских банках. Под запрет попали российские бизнесмены, чиновники, функционеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

  

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