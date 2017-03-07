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Евросоюз будет проверять внешние границы дополнительно
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8 Марта 2017 15:12

Евросоюз будет проверять внешние границы дополнительно

Теперь электронными средствами будут проверять и граждан самого ЕС. Причем проверки будут проводиться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза. Как отмечает немецкое издание "Дойче Велле", этими мерами Брюссель намерен повысить эффективность борьбы с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией.
  

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