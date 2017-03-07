Евросоюз будет проверять внешние границы дополнительно

8 Марта 2017 15:12

Теперь электронными средствами будут проверять и граждан самого ЕС. Причем проверки будут проводиться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза. Как отмечает немецкое издание "Дойче Велле", этими мерами Брюссель намерен повысить эффективность борьбы с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией.