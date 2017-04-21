Европу засыпает снегом

21 Апреля 2017 09:04

В Австрии и на юге Германии на крупнейших автобанах парализовано движение. В Словакии из-за гололеда столкнулись 40 машин. Ранения получили 24 человека. В Венгрии, Румынии, Чехии и Польше высота снежного покрова превышает полметра. В Хорватии деревья падают на припаркованные автомобили. А в Украине из-за непогоды были обесточены около 200 населенных пунктов. Синоптики говорят: такой снежный коллапс в апреле случается раз в 30 лет.