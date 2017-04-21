Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Европу засыпает снегом
В мире
RSS
Европу засыпает снегом
Скачать Поделиться

21 Апреля 2017 09:04

Европу засыпает снегом

В Австрии и на юге Германии на крупнейших автобанах парализовано движение. В Словакии из-за гололеда столкнулись 40 машин. Ранения получили 24 человека. В Венгрии, Румынии, Чехии и Польше высота снежного покрова превышает полметра. В Хорватии деревья падают на припаркованные автомобили. А в Украине из-за непогоды были обесточены около 200 населенных пунктов. Синоптики говорят: такой снежный коллапс в апреле случается раз в 30 лет.

  

Другие новости

Брексит могут отменить Брэксіт могуць адмяніць 21.04.2017 09:03 / В мире Брексит могут отменить

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =