Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Европейский Вещательный Союз может лишить Украину права проведения "Евровидения"
В мире
RSS
Европейский Вещательный Союз может лишить Украину права проведения "Евровидения"
Скачать Поделиться

29 Марта 2017 19:09

Европейский Вещательный Союз может лишить Украину права проведения "Евровидения"

Об этом заявила генеральный директор организации Ингрид Дельтанр. Причина - решение украинских властей запретить въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой. Дельтанр отметила, что если в ближайшее время проблема с участием в "Евровидении" России не будет решена, то Европейский Вещательный Союз будет вынужден наложить санкции на Украину и исключит ее из "Евровидения". Она также подчеркнула, что международный музыкальный конкурс не должен использоваться в политических целях. Он призван радовать миллионы людей и объединять их.

  

Другие новости

Brexit стартовал Brexit стартаваў 29.03.2017 19:04 / В мире Brexit стартовал

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =