Европейский Вещательный Союз может лишить Украину права проведения "Евровидения"

29 Марта 2017 19:09

Об этом заявила генеральный директор организации Ингрид Дельтанр. Причина - решение украинских властей запретить въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой. Дельтанр отметила, что если в ближайшее время проблема с участием в "Евровидении" России не будет решена, то Европейский Вещательный Союз будет вынужден наложить санкции на Украину и исключит ее из "Евровидения". Она также подчеркнула, что международный музыкальный конкурс не должен использоваться в политических целях. Он призван радовать миллионы людей и объединять их.