Европарламент собирается обсудить вопрос о лишении иммунитета Марин Ле Пен

16 Апреля 2017 12:06

Европарламент собирается обсудить вопрос о лишении иммунитета лидера "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен. Ее подозревают в злоупотреблении финансами Евросоюза. Ожидается, что слушания пройдут в мае - до второго тура президентских выборов во Франции. Тем временем опросы показывают, что кандидат от ультраправых может рассчитывать на выход во второй тур. Голосование в первом туре состоится уже через неделю.