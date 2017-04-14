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Европарламент собирается обсудить вопрос о лишении иммунитета Марин Ле Пен
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16 Апреля 2017 12:06

Европарламент собирается обсудить вопрос о лишении иммунитета Марин Ле Пен

Европарламент собирается обсудить вопрос о лишении иммунитета лидера "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен. Ее подозревают в злоупотреблении финансами Евросоюза. Ожидается, что слушания пройдут в мае - до второго тура президентских выборов во Франции. Тем временем опросы показывают, что кандидат от ультраправых может рассчитывать на выход во второй тур. Голосование в первом туре состоится уже через неделю. 

  

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