Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен

15 Июня 2017 15:06

Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Ее обвиняют в организации схемы по выплате зарплат представителям партии за счет фондов Европейского союза. Ранее Ле Пен, ссылаясь на свой депутатский иммунитет, игнорировала повестки правоохранителей. Отметим, накануне Европарламент лишил парламентской неприкосновенности и ее отца – основателя французской партии "Национальный фронт" - Жан-Мари Ле Пена за "подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве". Это происходит уже в четвертый раз с 1984 года. Каждый раз причиной такого решения становились некорректные высказывания политика, которые также послужили причиной его исключения из партии.